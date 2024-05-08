Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС

Фото меню неформального обеда в Большом Кремлевском дворце опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
Лидерам предложили на выбор котлету «Пожарская» с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Глава государств угощали также пельменями с неркой. Был в меню и борщ с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной.
В качестве десерта — «Анна Павлова» и щербет из облепихи.
Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. После саммита президент России Владимир Путин пригласил участников на неформальный рабочий обед, к ним также присоединились президенты Таджикистана и Туркмении.