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Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидерам стран Евразийского экономического союза на неформальном обеде после саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени с неркой.

Источник: РИА "Новости"

Фото меню неформального обеда в Большом Кремлевском дворце опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Лидерам предложили на выбор котлету «Пожарская» с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Глава государств угощали также пельменями с неркой. Был в меню и борщ с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной.

В качестве десерта — «Анна Павлова» и щербет из облепихи.

Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. После саммита президент России Владимир Путин пригласил участников на неформальный рабочий обед, к ним также присоединились президенты Таджикистана и Туркмении.