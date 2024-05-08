Стало известно содержание меню на обеде лидеров стран ЕЭАС

Лидерам предложили на выбор котлету «Пожарская» с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Глава государств угощали также пельменями с неркой. Был в меню и борщ с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной.