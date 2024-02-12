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Стало известно, сколько служебных романов заканчиваются свадьбой

Каждый третий россиянин (31%) хотя бы раз начинал служебный роман с коллегой. В 72% случаев такие отношения заканчиваются разрывом, но нередко влюблённые доводят близкую дружбу до бракосочетания.
Источник: Агентство «Москва»

Согласно результатам опроса, который провёл сервис «Работа.ру», свадьбой завершается каждый пятый (19%) служебный роман. Ещё 45% пар распадаются и больше не пересекаются на работе, 17% остаются хорошими друзьями, а 3% пытаются игнорировать друг друга.

Четверть респондентов (25%) уверены, что работа — не место для отношений и у совмещения трудовой деятельности с интрижками будут лишь неприятные последствия. Ещё 52% опрошенных нейтральны к романам с коллегами, а 4% россиян вообще видят в работе идеальное место для заведения новых знакомств, гласят данные исследования, с которыми ознакомился Life.ru.