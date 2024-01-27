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03:03 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно, сколько киви нужно съедать в день для улучшения настроения

Ежедневное употребление киви может улучшить настроение у людей с низким уровнем витамина С за четыре дня. Это показало исследование ученых из Университета Отаго, опубликованное в журнале British Journal of Nutrition (BJN).

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Источник: Freepik

В восьминедельном исследовании приняли участие 155 взрослых с низким уровнем витамина С. Они ежедневно принимали добавку витамина С, плацебо или съедали два киви.

Киви улучшил настроение и жизнерадостность людей за четыре дня, а максимальный эффект наблюдался в дни с 14-го по 16-й. Витамин С также улучшил настроение, но незначительно.

Ученые считают, что их результаты предоставляют эффективный и доступный способ для людей поддержать их психическое благополучие.

Потребление витамина С ранее было связано с улучшенным настроением, благополучием и более низким риском депрессии, в то время как дефицит витамина С — с более выраженной депрессией и нарушениями мышления. Однако исследования не оценивали, как быстро происходит улучшение настроения после восстановления уровня витамина С. Новая работа заполнила этот пробел.

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