Стало известно происхождение волос йети, найденных в Гималаях

Эндрю Бенфилд, писатель и учитель медитации, провел годы в поисках йети вместе со своим скептически настроенным другом, политическим аналитиком Ричардом Хорси. Они путешествовали по Индии, Мьянме, Непалу и Бутану, слушая истории о легендарном существе. Материалы из их поездки легли в основу документального сериала на BBC. В июньской серии они сообщили, что нашли загадочные черные волосы длиной около 15 сантиметров.

В Университете Буффало в Нью-Йорке из волос выделили ДНК. Оказалось, что они принадлежали алтайским лошадям, горной породе, распространенной в Гималаях.

Слухи о человекоподобном существе, бродящем по Гималаям, распространились на Западе в начале 1950-х годов, когда британский альпинист Эрик Шиптон вернулся с Эвереста с фотографиями гигантских следов. Последующие исследования, проведенные жителями Запада, не нашли никаких научных доказательств существования этого существа.