Стало известно, помогает ли цинк быстрее избавиться от простуды

В научном сообществе принято считать, что цинк может останавливать размножение вирусных агентов во рту и носу, тем самым предотвращая дальнейшее инфицирование организма. Однако мета-анализ показал, что способность добавок с цинком сокращать длительность простуды и облегчать ее симптомы не имеет весомой доказательной базы. Ученые также отметили, что некоторые люди склонны злоупотреблять препаратами цинка в попытках быстрее избавиться от простуды. Это может вызвать ряд побочных эффектов, включая проблемы с кишечником и тошноту.