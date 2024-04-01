Стало известно, почему взрослым людям снятся кошмары о школе

Отмечается, что смысл которых снов не требует особой проработки. Кошмар у студента о провале на экзамене за день до него непосредственно связан со стрессом из-за конкретного события. Тем не менее, неприятные сны о школьных и университетских днях часто снятся и некоторым взрослым людям. По мнению Джандиала, такие сны часто отражают эмоцию страха перед оценкой или критикой окружающих. При этом экзамен выступает лишь символом какой-либо ситуации, в которой человек может потенциально подвергнуться оцениванию.