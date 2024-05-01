Стало известно, почему пожилые медленно двигаются

На втором этап исследования испытуемым объявили, что они получат вознаграждение, если улучшат свои навыки. В итоге обе группы стали управлять курсором на 5% быстрее. Однако такой результат был получен за счет того, что молодые быстрее двигали рукой, а пожилые — быстрее реагировать. Дело в том, что последние начинали путь к цели чуть раньше.