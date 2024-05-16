Стало известно, почему люди любят сплетничать о чужих свадьбах

То, что считается «хорошим вкусом» для свадьбы, варьируется: для некоторых стандартом может быть дорогая «классическая» свадьба в церкви, для других — торжество в любимом ресторане. В любом случае, оценка свадьбы — это оценка финансового, культурного и социального капитала пары. Комфорт гостей — еще одна популярная тема для обсуждения. Как пишет журналистка Сочитль Гонсалес в статье Atlantic: «Что-то красивое стоит дорого. Еще дороже стоит сделать так, чтобы все было хорошо — чтобы все ваши гости чувствовали себя комфортно, были сыты и развлечены… В отличие от сумок или украшений, вы не сможете создать красивую свадьбу».