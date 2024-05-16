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Стало известно, почему люди любят сплетничать о чужих свадьбах

The Guardian: Объяснено, почему людям нравится обсуждать чужие свадьбы.

Источник: Reuters

Эксперты для The Guardian проанализировали, почему обсуждение свадеб — это распространенное явление.

Публичное мероприятие или торжество чаще всего становится поводом для разговоров, в том числе и с негативным подтекстом. Элиза Тейлор, журналист Vogue, отмечает, что «Свадьба — это масштабное торжество, которое случается раз в жизни, и это место, где люди собираются провести время». Свадьба может стать способом для пары показать себя и статус, поэтому разница между ожиданием и реальностью иногда вызывает беспокойство.

Стефани Кунц, историк, автор книги «Брак. История» объясняет, что свадьбы исторически усиливали классовые различия общества. По ее словам, было трудно выйти замуж за представителя другого класса, в то время как брак для элиты связывался с расширением экономической и политической власти. Свадьбы являлись «способом подчеркнуть власть, подчеркнуть социальные связи, продемонстрировать другим, насколько чудесным будет этот союз».

В 19 веке средний класс активно обсуждал аристократические свадьбы, которые освещались в газетах.

Многие из свадебных традиций возникли в результате подражания элитным торжествам более низких классов. Например, классическое белое платье когда-то было символом богатства. Королева Виктория вышла замуж за принца Альберта в шелковом свадебном платье цвета слоновой кости, и тогда оно стало желанным для всех. Изготовление и чистка белых платьев обходились дорого, объясняет Стефани Кунц: «Надевать белое означало сказать: “Я могу позволить себе носить платье, которое мне либо придется очень дорого чистить, либо которое мне больше никогда не придется носить”».

Если до эпохи Интернета мы видели только те свадьбы, на которых действительно присутствовали, то теперь можно увидеть торжество практически всех, кого мы когда-либо знали, а кого-то даже никогда не встречали.

В конце концов, желание анализировать и обсуждать большое событие — это просто человеческая природа. Британский психолог Робин Данбар доказал, что сплетни могут способствовать более легкому общению.

То, что считается «хорошим вкусом» для свадьбы, варьируется: для некоторых стандартом может быть дорогая «классическая» свадьба в церкви, для других — торжество в любимом ресторане. В любом случае, оценка свадьбы — это оценка финансового, культурного и социального капитала пары. Комфорт гостей — еще одна популярная тема для обсуждения. Как пишет журналистка Сочитль Гонсалес в статье Atlantic: «Что-то красивое стоит дорого. Еще дороже стоит сделать так, чтобы все было хорошо — чтобы все ваши гости чувствовали себя комфортно, были сыты и развлечены… В отличие от сумок или украшений, вы не сможете создать красивую свадьбу».

Средняя стоимость свадьбы в США в 2023 году, по данным Knot, составила 35 000 долларов и гораздо больше в более крупных городах Америки. В России же, по прогнозам свадебных агентств, эта сумма в 2024 году может варьироваться от 600 тыс. рублей до 1 миллиона.