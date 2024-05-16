Стало известно, почему люди любят сплетничать о чужих свадьбах

Эксперты для The Guardian проанализировали, почему обсуждение свадеб — это распространенное явление.
Публичное мероприятие или торжество чаще всего становится поводом для разговоров, в том числе и с негативным подтекстом. Элиза Тейлор, журналист Vogue, отмечает, что «Свадьба — это масштабное торжество, которое случается раз в жизни, и это место, где люди собираются провести время». Свадьба может стать способом для пары показать себя и статус, поэтому разница между ожиданием и реальностью иногда вызывает беспокойство.
Стефани Кунц, историк, автор книги «Брак. История» объясняет, что свадьбы исторически усиливали классовые различия общества. По ее словам, было трудно выйти замуж за представителя другого класса, в то время как брак для элиты связывался с расширением экономической и политической власти. Свадьбы являлись «способом подчеркнуть власть, подчеркнуть социальные связи, продемонстрировать другим, насколько чудесным будет этот союз».
Многие из свадебных традиций возникли в результате подражания элитным торжествам более низких классов. Например, классическое белое платье когда-то было символом богатства. Королева Виктория вышла замуж за принца Альберта в шелковом свадебном платье цвета слоновой кости, и тогда оно стало желанным для всех. Изготовление и чистка белых платьев обходились дорого, объясняет Стефани Кунц: «Надевать белое означало сказать: “Я могу позволить себе носить платье, которое мне либо придется очень дорого чистить, либо которое мне больше никогда не придется носить”».
В конце концов, желание анализировать и обсуждать большое событие — это просто человеческая природа. Британский психолог Робин Данбар доказал, что сплетни могут способствовать более легкому общению.
То, что считается «хорошим вкусом» для свадьбы, варьируется: для некоторых стандартом может быть дорогая «классическая» свадьба в церкви, для других — торжество в любимом ресторане. В любом случае, оценка свадьбы — это оценка финансового, культурного и социального капитала пары. Комфорт гостей — еще одна популярная тема для обсуждения. Как пишет журналистка Сочитль Гонсалес в статье Atlantic: «Что-то красивое стоит дорого. Еще дороже стоит сделать так, чтобы все было хорошо — чтобы все ваши гости чувствовали себя комфортно, были сыты и развлечены… В отличие от сумок или украшений, вы не сможете создать красивую свадьбу».
Средняя стоимость свадьбы в США в 2023 году, по данным Knot, составила 35 000 долларов и гораздо больше в более крупных городах Америки. В России же, по прогнозам свадебных агентств, эта сумма в 2024 году может варьироваться от 600 тыс. рублей до 1 миллиона.