12:34 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно, почему бегуны употребляют кетчуп во время соревнований

Кетчуп содержит два важных компонента, необходимых бегунам, — простые углеводы и соль. Углеводы обеспечивают организм энергией, а соль предотвращает потерю воды и минералов вместе с потом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: Freepik

Забеги длиной 42 километра и более, а также продолжительностью свыше двух часов, расходуют больше углеводов, чем есть в запасе у организма. Не есть в течение двух часов для обычного человека — вполне выполнимая задача, однако недостаток энергии у спортсменов чреват снижением скорости бега и появлением сильной усталости.

Некоторые марафонцы до и во время забега едят пирожные, шоколад, мармелад и вафли. Эти продукты быстро насыщают организм углеводами. Под действием пищеварительных ферментов углеводы расщепляются до глюкозы, которая используется для питания мышц. Другие спортсмены предпочитают обычный кетчуп. Дело в том, что помимо углеводов этот продукт содержит соль. Соль задерживает в организме воду и повышает объем циркулирующей крови.

Во время физических нагрузок организм человека теряет электролиты (соль) и воду вместе с потом. Если потерянные объемы воды восполняются, а соли — нет, объем циркулирующей крови может сократиться. Употребление кетчупа помогает избежать развития такого опасного состояния, как гиперволемия, при котором в крови содержится слишком много жидкости.

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