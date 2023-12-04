Стало известно, почему алкоголь вызывает нарушения сна

Специалист объяснил, что фаза быстрого сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга, важна для памяти, обучения и творческой деятельности. Она обеспечивает отдых и восстановление мозга. Несмотря на то, что алкоголь обладает седативным (успокаивающим) эффектом, его употребление негативно сказывается на качестве сна в этой фазе.

После того, как алкоголь попадает в кровоток из желудка и тонкого кишечника, он медленно расщепляется в течение ночи. Ночное время суток не предполагает активную работу органов пищеварительной системы и печени — это приводит к частым пробуждениям, которые случаются во время быстрой фазы. Прерывистый сон может стать причиной разбитости наутро и усталости в течение дня. Кроме того, употребление спиртных напитков провоцирует усиленное потоотделение, что вызывает обезвоживание организма. Это усугубляет головную боль и плохое самочувствие, вызванное некачественным сном.