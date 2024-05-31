Стало известно о планах Милохина вернуться в Россию

По словам Тюленева, он регулярно общается с сыном. Милохин, по его словам, имеет планы этим летом приехать в Москву. Сам блогер на своих трансляциях на платформе Twitch заворачивается в российский флаг и обещает выходить с ним на каждый свой боксерский поединок.