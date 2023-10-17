Стало известно, на какую сторону чаще падает монета

Ученые из Амстердамского университета в Нидерландах провели эксперимент, в ходе которого установили, что подброшенные в воздух монеты чаще всего приземляются на ту же сторону, которой ее подкинули вверх, то есть начальной. Результаты опубликованы на портале arXiv.org.

В ходе исследования 48 человек подбрасывали 46 монет различных валют и номиналов в общей сложности 350 757 раз. Проанализировав результаты, ученые обнаружили, что в 50,8% случаев деньги падали той же стороной, что и были подкинуты в воздух. Доверительный интервал (показатель, диапазон, который служит для оценки неизвестного параметра с высокой степенью надежности) составил 50,6−50,9%. Это существенно выше ожидаемого равновероятного распределения 50/50.

У некоторых участников эксперимента эффект оказался выражен сильнее. Ученые отмечают тот факт, что что испытуемые знали об исследовании, так что нельзя исключить возможность некоторой манипуляции результатами подбрасывания монеты, однако посчитали такой исход маловероятным в данной работе.

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