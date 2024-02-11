Стало известно, на какое время лучше устанавливать будильник

Врач объяснил, что для большинства людей полезно вставать около семи утра. Тем не менее, для сохранения хорошего самочувствия и долголетия важен не ранний подъем, а регулярный график сна — ложиться и вставать нужно в одно и то же время. По словам эксперта, соблюдать такой режим нужно даже по выходным с допустимым отклонением в один час. При этом продолжительность ночного отдыха не должна быть ниже семи-восьми часов.