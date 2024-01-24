Стало известно, можно ли есть киви с кожурой

Она уточнила, что перед употреблением фрукта в таком виде важно хорошо его помыть под проточной и кипяченой водой. По ее словам, в кожуре киви содержатся витамин C и антиоксиданты. Последние могут защитить от возникновения свободных радикалов, замедлить старение и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, она также содержит клетчатку, которая очищает кишечник.

Однако людям с заболеваниями ЖКТ есть киви опасно, предупредила врач.

«Многим вообще не подойдет киви, поскольку там кислота. Кожура — это хоть и полезная клетчатка, но она может раздражать слизистые. Поэтому тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, есть киви не рекомендуется», — заключила Соломатина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258927&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.