Стало известно, может ли жаркая погода вызывать агрессию

В рамках дополнительного этапа исследования ученые решили спровоцировать у участников эмоциональный стресс. Они сообщили испытуемым, что каждый из них стал обладателем определенной суммы баллов на виртуальном счете (баллы не приравнивались к денежному вознаграждению). Затем организаторы объявили, что каждый участник может обнулить определенную сумму баллов другого испытуемого, находящегося с ним в одной комнате. При этом решивший стереть «стереть» бонусы не получал от этого никакой выгоды.