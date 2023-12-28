Стало известно, может ли приверженность к религии защитить от снижения когнитивных навыков
Intelligence: религиозные практики не защищают от снижения когнитивных навыков.
Intelligence: религиозные практики не защищают от снижения когнитивных навыков.
Исследователи из университета Вены (Австрия) не обнаружили доказательств того, что религиозные практики, такие как молитва или посещение служб, оказывают защитный эффект против снижения когнитивных способностей у пожилых людей. Результаты опубликованы в журнале Intelligence.
В исследовании использовались данные крупного европейского обследования состояния здоровья, старения и выхода на пенсию, которое проводилось в 2004, 2007 и 2013 годах. В нем приняли участие более 30 тысяч добровольцев из 11 европейских стран и Израиля. Все участники были старше 50 лет.
Когнитивные способности испытуемых были измерены с помощью серии тестов. В этих тестах оценивались умение считать (базовые математические навыки), беглость речи (способность назвать как можно больше видов животных за одну минуту) и память (запоминание списка слов). Чтобы оценить степень приверженности к какой-либо религии, участников спросили о том, как часто они молятся и участвуют в религиозных обрядах.
Между уровнем когнитивных способностей и религиозностью наблюдалась небольшая, но устойчивая отрицательная связь. Лица, которые чаще практиковали религиозные обряды и молитвы, получили более низкие баллы в когнитивных тестах, оценивающих умение считать, беглость речи и память. Такие результаты свидетельствуют о том, что религиозность не защищает от возрастного снижения когнитивных навыков.
Тем не менее исследование имеет некоторые ограничения. Возраст участников мог повлиять на результаты. Нельзя исключить, что положительный для мозга эффект проявится в более позднем возрасте, например, после 62 лет.