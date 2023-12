Стало известно, кто сыграет Трампа в кино. Вы удивитесь

В ленте также будут задействованы Джереми Стронг («Наследники», «Джентльмены») и болгарская актриса Мария Бакалова («Борат 2»), которая сыграет первую супругу Трамп — Ивану. Режиссер — Али Аббаси («Одни из нас» (The Last of Us), «Убийца “Священный паук”). Сценарист — Гэбриел Шерман, автор бестселлера The Loudest Voice in the Room, на основе которого был создан мини-сериал “Самый громкий голос” с Расселом Кроу.