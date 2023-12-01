Стало известно, кто сыграет Трампа в кино. Вы удивитесь

Сыгравший Баки Барнса (Зимнего солдата) в кинематографической вселенной Marvel и мужа Памелы Андерсон в мини-сериале «Пэм и Томми» актер Себастиан Стэн воплотит образ молодого Дональда Трампа в фильме The Apprentice, сообщает Deadline.

События в картине разворачиваются в 1970−80-е. В то время Трамп строил бизнес по недвижимости в Нью-Йорке. Например, в 1980-х годах его компания построила 26-этажную гостиницу Grand Hyatt в Нью-Йорке, 58-этажную Trump Tower и 72-этажную Trump World Tower.

В ленте также будут задействованы Джереми Стронг («Наследники», «Джентльмены») и болгарская актриса Мария Бакалова («Борат 2»), которая сыграет первую супругу Трамп — Ивану. Режиссер — Али Аббаси («Одни из нас» (The Last of Us), «Убийца “Священный паук”). Сценарист — Гэбриел Шерман, автор бестселлера The Loudest Voice in the Room, на основе которого был создан мини-сериал “Самый громкий голос” с Расселом Кроу.

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в районе Квинс в Нью-Йорке. Его отец — предприниматель-миллионер, инвестор и застройщик Фред Трамп. В 1971 году Дональд Трамп стал во главе компании отца. Он получил контрольный пакет акций и переименовал компанию в Trump Organization. Под его руководством бизнес расширился. В 2016 году победил на президентских выборах в США, будучи представителем от Республиканской партии.

Американский журналист-расследователь Дэвид Кэй Джонстон выпустил в 2016 году книгу The Making of Donald Trump. В этом проекте автор заявил, что с 1986 по 1990 год Трамп получил от сделок с недвижимостью $375,2 млн, «зарегистрированный денежный поток» был в среднем $1,6 млн в неделю (или почти $10 тыс. в час).

Из-за финансового кризиса конца 1980-х у Трампа выросли долги. В 1989 году его личный долг составлял $900 млн, а долг компаний — $8,3 млрд. К 1993 году он погасил большую часть своего долга, обязательства компаний снизились до $3,5 млрд.