Стало известно, кому в пост нельзя отказываться от животных белков

Поститься, с одной стороны, может быть полезно — жирное мясо, сосиски, колбасы исчезают из рациона, уступая место овощам. Но, как говорит Подхватилина, есть целый ряд заболеваний, при которых такие ограничения противопоказаны из-за опасности нанести существенный вред здоровью: «Православный пост частично ограничивает продукты, богатые белком — как раз их не хватает многим категориям моих пациентов, и я прошу их не соблюдать пост “в строгом режиме” или и вовсе отказаться от него по медицинским соображениям». Врач поясняет, что особенно это касается пациентов с сахарным диабетом, анемией, остеопорозом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также пост не рекомендован пациентам с онкологическими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам.