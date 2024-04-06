Стало известно, кому в пост нельзя отказываться от животных белков

Всем ли полезно держать Великий пост или есть люди, которым этого делать категорически нельзя? Чем лучше заменить мясные и молочные продукты, как правильно войти в режим ограничения пищевого рациона и безболезненно выйти из него? На эти вопросы отвечает врач-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, диетолог Анастасия Подхватилина.
Пост продлится до 4 мая. В православных традициях считается, что это время очищения, поэтому одной из составляющих является воздержание в пище. В течение 48 суток традициями запрещены мясо и мясные продукты, яйца, молоко, сливочное масло и рыба (за исключением нескольких особых дней).
Поститься, с одной стороны, может быть полезно — жирное мясо, сосиски, колбасы исчезают из рациона, уступая место овощам. Но, как говорит Подхватилина, есть целый ряд заболеваний, при которых такие ограничения противопоказаны из-за опасности нанести существенный вред здоровью: «Православный пост частично ограничивает продукты, богатые белком — как раз их не хватает многим категориям моих пациентов, и я прошу их не соблюдать пост “в строгом режиме” или и вовсе отказаться от него по медицинским соображениям». Врач поясняет, что особенно это касается пациентов с сахарным диабетом, анемией, остеопорозом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также пост не рекомендован пациентам с онкологическими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам.
По словам эксперта, резкая смена пищевых привычек может быть опасна для всех пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. «Коллеги свидетельствуют, что с началом и завершением православных постов начинаются звонки в “скорую” помощь с обострениями панкреатита, холецистита, сахарного диабета и других болезней», — подчеркивает Подхватилина.
Она советует таким пациентам не начинать строгий пост слишком резко: к примеру, в первую неделю, по разрешению врача, можно отказаться от мяса, но продолжить есть молочные продукты и яйца. Понадобится время на адаптацию и после поста: злоупотреблять продуктами, от которых организм уже успел отвыкнуть, категорически не рекомендуется.
Непосредственно во время поста, по словам врача, при хорошей переносимости продуктов, богатых растительным белком, можно заменить мясо и молоко на бобовые, тофу, орехи, цельнозерновые крупы. И самое главное — накануне поста необходимо обсудить смену режима питания с лечащим врачом.