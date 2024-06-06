Стало известно, кому нужно с осторожностью употреблять бананы

Максвелл уточнил, что количество потребляемых бананов нужно ограничить при условии приема ингибиторов АПФ — ангиотензинпревращающего фермента (таких как лизиноприл и рамиприл) и БРА — блокаторов рецепторов ангиотензина (лозартана и кандесартана). Эти препараты используются для нормализации кровяного давления и лечения сердечной недостаточности.
Фармаколог объяснил, что такие лекарства способствуют задержке калия в почках. Бананы богаты калием, поэтому чрезмерное увлечение ими при приеме АПФ и БРА может привести к повышению уровня этого микроэлемента в организме. Это может стать причиной сильной усталости, слабости и нарушений сердечного ритма.
Отмечается, что употребление бананов и других продуктов с высоким содержанием калия само по себе не наносит вреда большинству здоровых людей.