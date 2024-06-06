Стало известно, кому нужно с осторожностью употреблять бананы

Бананы нужно с осторожностью употреблять людям, принимающим препараты от сердечной недостаточности и гипертонии. Дело в том, что этот продукт богат калием, избыток которого может ухудшать работу почек и сердца. Об этом изданию Daily Mail рассказал клинический фармаколог Саймон Максвелл.