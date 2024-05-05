Стало известно, кому может навредить омега-3

«Большинство из нас считают эти жиры полезными или полезными, и для многих это так и есть. Однако мы обнаружили, что полиненасыщенные жирные кислоты могут делать очень неожиданные вещи при взаимодействии с инсулином. Эта работа показывает, что картина более сложная, питание сложное, и мы не должны относиться к чему-либо как к черно-белому, универсально здоровому или нездоровому», — рассказал профессор кафедры биохимии и биофизики Техасского колледжа сельского хозяйства и наук о жизни Дмитрий Куровский.