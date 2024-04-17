Стало известно, какой кофе предпочитают россияне

Дешевле других стоит эспрессо, который в среднем в кофейне можно приобрести за 112 ₽ Немного дороже — американо, его медианная цена составляет 117 ₽ за чашку. За порцию популярных кофейных напитков с содержанием молока — капучино и латте — россияне платят по 160 ₽ и 172 ₽ соответственно.