Стало известно, каким людям нужно отказаться от красного мяса

В исследовании приняли участие 210 женщин в возрасте 30−65 лет. У всех участниц был диагностирован сахарный диабет за несколько лет до начала исследования. Испытуемых попросили сообщить, какое количество красного мяса (говядины, баранины и различных субпродуктов), белого мяса (птицы и рыбы) и мясных полуфабрикатов (таких как сосиски) они регулярно употребляют.