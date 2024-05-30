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Стало известно, какие знаки зодиака любят музыку больше всего

Козероги, Скорпионы, Львы, Раки и Тельцы любят музыку больше всего. К таким выводам пришли специалисты HiFi-стриминга Звук после исследования. 53% россиян считают, что знак зодиака отчасти может влиять на музыкальные вкусы, а 10% уверены в этом полностью.

Источник: Freepik

Музыкальные фанаты среди Козерогов составляют 94%. Это самый высокий показатель среди всех знаков зодиака. В 69% случаев они предпочитают слушать музыку во время работы по дому, а в 78% — в поездках по делам. Особенно популярна среди них танцевальная музыка (73%).

У 87% Скорпионов регулярно звучит музыка, в этом они превосходят многих других знаков зодиака. Большинство из них (77%) получают удовольствие от музыки во время поездок. 77% россиян этого знака предпочитают русский и зарубежный рок.

Львы занимают третье место по количеству меломанов (86%). 73% из них предпочитают слушать музыку во время поездок по делам. Особенно востребованы среди них популярная музыка (67%) и отечественный рэп (64%).

Раки занимают четвертое место. 80% представителей этого знака слушают музыку на постоянной основе. 31% развлекают себя музыкой во время домашних дел, еще четверть опрошенных — на прогулке. Любимыми жанрами стали электроника (16%) и русский и зарубежный рок (17%).

77% опрошенных Тельцов регулярно слушают музыку. Чаще всего они делают это в дороге (36%) и во время домашних обязанностей (19%). Самыми популярными жанрами среди Тельцов стали зарубежный и русский рок (36%).

72% Близнецов регулярно слушают музыку. Треть из них чаще всего погружается в музыку в пути по делам, еще четверть — во время домашних дел. Больше всего Близнецы любят русский и зарубежный рэп (24%) и русский рок (23%).

68% Дев из России постоянно слушают музыку. Чаще всего они балуют себя музыкой во время прогулок (28%) и работы (19%). Для прослушивания Девы отдают предпочтение русскому и зарубежному року (22%), русскому и зарубежному рэпу (24%).

Более половины Водолеев (67%) считают себя меломанами. 39% опрошенных чаще всего слушают различные композиции в дороге по делам. Еще 23% — во время домашних дел. Каждый третий Водолей отдает предпочтение композициям в стиле поп.

60% россиян этого знака зодиака с разной периодичностью слушают музыку. 38% делают это в путешествиях, 30% — во время домашних дел. Любимым жанром Стрельцов стал поп (38%).

Среди Овнов больше половины (53%) отмечают, что любят слушать музыку. Примерно треть из них чаще всего делает это в дороге. В топ любимых жанров входят поп (38%) и танцевальные композиции (24%).

Чуть больше половины Весов (52%) увлечены прослушиванием музыки. Четверть из них слушает музыку в дороге на работу или домой, а также на прогулке. 24% Весов предпочитают русский и зарубежный рэп.

Только 35% Рыб на регулярной основе слушают музыку, что является наименьшим показателем среди всех знаков зодиака. Треть Рыб делает это во время работы. Больше всего они любят поп (32%) и зарубежный рок (16%).