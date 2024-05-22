Стало известно, какие питательные вещества замедляют старение мозга

В исследовании приняли участие 100 когнитивно здоровых людей в возрасте 65−75 лет. Ученые собрали данные о об образе жизни и питании испытуемых и попросили их предоставить образцы крови для определения в ней концентрации определенных биомаркеров качества рациона. Участники также прошли тесты на оценку когнитивных навыков и МРТ (магнитно-резонансную томографию) мозга.