Стало известно, какие ополаскиватели вредят здоровью полости рта

Результаты новой научной работы показали, что некоторые гигиенические средства могут оказывать неблагоприятное влияние на микробиом полости рта. Речь идет о жидкостях для полоскания рта на спиртовой основе. Исследователи обнаружили, что ежедневное использование таких средств на протяжении трех месяцев увеличивало количество условно-патогенных бактерий двух видов — Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus в полости рта у мужчин.