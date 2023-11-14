Стало известно, какие города России ожидает туристический бум этой зимой

На столицу приходится 24,2% всех отельных заказов. На втором месте оказался Санкт-Петербург.

«Также многие россияне планируют отправиться в горы: 9,6% бронирований оформлено в посёлке Эсто-Садок, расположенном рядом с горнолыжными курортами», — подчеркнули аналитики.

По их словам, в топ-10 популярных направлений вошли Сочи (7,5%), Казань (3,1%), Калининград (2,9%), Нижний Новгород (1,9%), Иркутск (1,7%) и Мурманск (1,3%).