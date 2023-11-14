Стало известно, какие города России ожидает туристический бум этой зимой
Аналитики рассказали, какие города для зимних путешествий выбирают российские туристы. Большинство людей, как оказалось, собираются посетить Москву, сообщает RT.
Аналитики рассказали, какие города для зимних путешествий выбирают российские туристы. Большинство людей, как оказалось, собираются посетить Москву, сообщает RT.
На столицу приходится 24,2% всех отельных заказов. На втором месте оказался Санкт-Петербург.
«Также многие россияне планируют отправиться в горы: 9,6% бронирований оформлено в посёлке Эсто-Садок, расположенном рядом с горнолыжными курортами», — подчеркнули аналитики.
По их словам, в топ-10 популярных направлений вошли Сочи (7,5%), Казань (3,1%), Калининград (2,9%), Нижний Новгород (1,9%), Иркутск (1,7%) и Мурманск (1,3%).