Стало известно, какая сумма денег мотивирует к физической активности

Затем участников случайным образом распределили в одну из четырех групп. Те, кто был отнесен к контрольной группе, ежедневно получали текстовые сообщения, информирующие их о количестве шагов за предыдущий день. Участникам, отнесенным к экспериментальной группе геймификации (использование игровых элементов и механик в любом неигровом контексте), каждую неделю начислялось 70 баллов. При достижении изначально выбранной цели подвижности они сохраняли свои баллы, а при неудаче — теряли 10 из них. Если к концу недели добровольцы набирали более 40 баллов — они поднимались на уровень выше.