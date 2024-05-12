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Стало известно, как не дать морщинам после сна стать постоянными

Появляющиеся от контакта с подушкой морщины обычно проходят со временем, но при потере эластичности кожи могут стать постоянными.

Источник: Freepik

Защитить от этого могут наволочки из шелка и регулярное увлажнение кожи. Об этом эксперты рассказали The Conversation.

Врачи могут определить сторону, на которой чаще спит человек, по большему числу морщин и их глубине.

Уменьшить асимметрию можно, если лежать на спине или менять стороны во время сна.

Исследования показали, что шелковые наволочки могут замедлить формирование морщин за счет меньшего трения.

Также для сохранения эластичности кожи следует избегать солнечных лучей, курения, обезвоживания и придерживаться здорового питания. Эксперты рекомендуют добавить в диету овощи, фрукты, орехи, семена, здоровые жиры, йогурты, ферментированную пищу. Важно поддерживать увлажнение кожи, используя наружные средства.

До этого ученые обнаружили новый тип постковидного синдрома, который может вызывать сыпь на коже.