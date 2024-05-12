Стало известно, как не дать морщинам после сна стать постоянными

Защитить от этого могут наволочки из шелка и регулярное увлажнение кожи. Об этом эксперты рассказали The Conversation.
Врачи могут определить сторону, на которой чаще спит человек, по большему числу морщин и их глубине.
Исследования показали, что шелковые наволочки могут замедлить формирование морщин за счет меньшего трения.
Также для сохранения эластичности кожи следует избегать солнечных лучей, курения, обезвоживания и придерживаться здорового питания. Эксперты рекомендуют добавить в диету овощи, фрукты, орехи, семена, здоровые жиры, йогурты, ферментированную пищу. Важно поддерживать увлажнение кожи, используя наружные средства.
До этого ученые обнаружили новый тип постковидного синдрома, который может вызывать сыпь на коже.