Стало известно, как модели относятся к своему телу

Примерно две трети участниц рассказали, что ограничивают себя в еде, пропускают приемы пищи или контролируют потребление калорий. Больше четверти сообщили, что практикуют монодиеты, то есть в течение какого-то периода времени едят только один продукт (например, яблоки или йогурт).