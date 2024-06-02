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Стало известно, как модели относятся к своему телу

90% профессиональных моделей считают свое тело недостаточно стройным, несмотря на имеющийся у них дефицит веса.

Источник: AP 2023

Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychiatry.

В опросе приняли участие 84 фотомодели из 17 стран (США, Канада, Франция, Россия и других) в возрасте от 16 до 34 лет. Их средний рост составил 177,8 см, а индекс массы тела — 16,9, что соответствует дефициту.

Примерно две трети участниц рассказали, что ограничивают себя в еде, пропускают приемы пищи или контролируют потребление калорий. Больше четверти сообщили, что практикуют монодиеты, то есть в течение какого-то периода времени едят только один продукт (например, яблоки или йогурт).

Почти четверть страдала от приступов обжорства, вызывали у себя рвоту или практиковали изнурительные тренировки.

Более 89% участниц испытывали негативные эмоции по отношению к телу: заявляли, что ощущают себя толстыми и ненавидят. Примерно 64% моделей смогли найти и достоинства своего тела, но негативные мысли преобладали.

Ученые призвали модельные агентства пересмотреть нереалистичные требования к моделям.