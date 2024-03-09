Стало известно, как люди успевают дышать и говорить одновременно

До этого ученые выяснили, что клетки мозга во сне сообща генерируют нервные импульсы, чтобы очистить орган от отходов жизнедеятельности. Нарушение этого процесса может быть связано с развитием деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Лекарства, направленные на синхронизацию работы клеток мозга, могут смягчить симптомы болезней Альцгеймера и Паркинсона.