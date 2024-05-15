Стало известно, как изменилась личная жизнь Джонни Деппа после скандального развода

Слухи о романе 60-летнего Джонни Деппа и 20-летней Дженны Ортеги появились после того, как блог о звездах Deuxmoi сообщил, что актеры были замечены вместе и, возможно, работают над фильмом «Битлджус 2», выход которого запланирован на осень следующего года. При этом сама звезда сериала «Уэнсдэй» признавалась, что и думать не может о свиданиях, так как у нее не получается совмещать работу с отношениями.