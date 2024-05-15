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Стало известно, как изменилась личная жизнь Джонни Деппа после скандального развода

Актер Джонни Депп переехал в Лондон на фоне слухов о романе с Дженной Ортегой. Об этом сообщает US Weekly.

Источник: AFP 2023

Близкий друг Джонни Деппа рассказал папарацци, как изменилась личная жизнь актера после скандального развода с Эмбер Херд.

«Он очистил свое имя и вернул себе огромную общественную поддержку. Джонни продвинулся вперед. Это в прошлом», — объяснил инсайдер издания.

Он также отметил, что актер смог вновь погрузиться в работу, а вокруг него много достойных людей, включая его детей, с которыми тот проводит много времени. А слухи о романе с актрисой Дженной Ортегой оказались ложными. Джонни Депп решил придержать все романтические связи после травмирующего опыта.

Слухи о романе 60-летнего Джонни Деппа и 20-летней Дженны Ортеги появились после того, как блог о звездах Deuxmoi сообщил, что актеры были замечены вместе и, возможно, работают над фильмом «Битлджус 2», выход которого запланирован на осень следующего года. При этом сама звезда сериала «Уэнсдэй» признавалась, что и думать не может о свиданиях, так как у нее не получается совмещать работу с отношениями.