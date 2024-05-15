Стало известно, как изменилась личная жизнь Джонни Деппа после скандального развода

Близкий друг Джонни Деппа рассказал папарацци, как изменилась личная жизнь актера после скандального развода с Эмбер Херд.
«Он очистил свое имя и вернул себе огромную общественную поддержку. Джонни продвинулся вперед. Это в прошлом», — объяснил инсайдер издания.
Он также отметил, что актер смог вновь погрузиться в работу, а вокруг него много достойных людей, включая его детей, с которыми тот проводит много времени. А слухи о романе с актрисой Дженной Ортегой оказались ложными. Джонни Депп решил придержать все романтические связи после травмирующего опыта.
Слухи о романе 60-летнего Джонни Деппа и 20-летней Дженны Ортеги появились после того, как блог о звездах Deuxmoi сообщил, что актеры были замечены вместе и, возможно, работают над фильмом «Битлджус 2», выход которого запланирован на осень следующего года. При этом сама звезда сериала «Уэнсдэй» признавалась, что и думать не может о свиданиях, так как у нее не получается совмещать работу с отношениями.