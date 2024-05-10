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Стало известно, как избежать слабости во время тренировок

Употребление углеводных закусок и напитков перед тренировкой позволяет избежать упадка сил и сохранить больше гликогена (запасенных полисахаридов) в мышцах для продолжительных занятий.

Источник: Sports.ru

Об этом изданию Daily Mail рассказал сертифицированный персональный тренер и кинезиолог Тейлор Томас из Университета Британской Колумбии.

По словам Томаса, за один-два часа до тренировки человеку необходимо употреблять от одного до двух граммов углеводов на килограмм веса. Дело в том, что углеводы вырабатывают гликоген, из которого поступает большая часть энергии при длительной физической активности.

Гликоген является резервным полисахаридом, хранящимся в мышцах животных и человека. Он легко мобилизуется на срочные нужды энергообмена и поддержание необходимого уровня глюкозы в крови.

Именно истощение запасов гликогена (например, в ходе занятий на голодный желудок) может приводить к упадку сил на тренировках.

Также сообщается, что углеводистые напитки обеспечивают более продолжительную мышечную работоспособность. Это показало исследование, проведенное учеными из США и опубликованное в Journal of Applied Physiology. Согласно результатам, велосипедисты, которые выпили богатый углеводами напиток перед тренировкой, смогли крутить педали на 23 минуты дольше остальных.