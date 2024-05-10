Стало известно, как физическая активность снижает риск развития рака

Другое полезное свойство физнагрузок заключается в их противовоспалительной способности. Это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в организме в ответ на повреждение. Устранению различных «угроз» способствует острое воспаление. Тренировки и общая высокая подвижность подавляют хроническое воспаление низкой интенсивности, ведущее не только к раку, но и к сердечно-сосудистым заболеваниям.