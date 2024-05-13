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Стало известно, для кого манго наиболее полезно

Ученые из американской компании по исследованию свойств продуктов питания Nutrition Impact, LLC, обнаружили, что включение манго в рацион полезно для беременных женщин и пожилых людей.

Источник: Freepik

Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи отметили, что беременные женщины подвержены риску развития различных заболеваний, таких как гестационный диабет и гипертония. Эти патологии угрожают их здоровью и благополучию будущих детей. По словам ученых, именно питание играет ключевую роль в обеспечении здоровой беременности.

При этом важным компонентом сбалансированного рациона выступает манго. Этот фрукт содержит множество питательных веществ, связанных со снижением риска заболеваний, часто развивающихся у беременных женщин. К таким веществам относится клетчатка, фолаты, магний, калий и витамин Е.

Для оценки полезных свойств манго ученые собрали данные о 16 744 представительницах женского пола в возрастной категории от 15 до 44 лет, которые принимали участие в американском Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES) в период с 1988-го по 1994-й и с 1999 по 2018 годы. После сравнения рационов питания с употреблением манго и без него, исследователи обнаружили, что у женщин, включавших этот фрукт в свой рацион, был на 16% более высокий показатель индекса здорового питания (HEI). Это значит, что они получали достаточно витаминов, необходимых для нормального течения беременности.

Исследование также охватило вторую категорию участников, в которую входили люди в возрасте 60 лет и старше.

Результаты показали, что у людей, потребляющих манго, индекс здорового питания был выше на 13%.

Они потребляли больше клетчатки и витамина С, и меньше — холестерина, ниацина, фосфора, насыщенных жиров и витамина В12.