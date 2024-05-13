Стало известно, для кого манго наиболее полезно

Для оценки полезных свойств манго ученые собрали данные о 16 744 представительницах женского пола в возрастной категории от 15 до 44 лет, которые принимали участие в американском Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES) в период с 1988-го по 1994-й и с 1999 по 2018 годы. После сравнения рационов питания с употреблением манго и без него, исследователи обнаружили, что у женщин, включавших этот фрукт в свой рацион, был на 16% более высокий показатель индекса здорового питания (HEI). Это значит, что они получали достаточно витаминов, необходимых для нормального течения беременности.