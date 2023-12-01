Стало известно, что удаленная работа снижает эффективность труда ученых и изобретателей

Исследовательская команда проанализировала более 20 миллионов научных работ, опубликованных в период с 1960 по 2020 год. Над ними работали 22,5 миллиона ученых в 3562 городах. Они также изучили четыре миллиона патентов, полученных в период с 1976 по 2020 год 2,7 миллионами изобретателей в 87937 городах.

Результаты показали, что среднее расстояние между членами команды при подготовке научных работ увеличилось со 100 километров до 1000, а при работе с патентами — с 250 километров до 750. Ученые и изобретатели, работающие удаленно, имеют меньше шансов совершить крупные открытия, чем их коллеги в лабораториях. Отмечается, что переход к такому формату труда после пандемии может затруднить достижение прорывных результатов в областях науки и технологий.

Авторы исследования предполагают, что повысить эффективность труда ученых и изобретателей можно путем инвестирования в физическую инфраструктуру. Это поможет снизить транспортные расходы и сделать проживание в других странах или городах более доступным для научных сотрудников. Кроме того, физическое присутствие членов команды в одном помещении может поспособствовать улучшению качества общения, что повысит вероятность совершения важного открытия.