Сталлоне заявил о готовности передать роль Рэмбо только звезде «Барби»

Актер Сильвестр Сталлоне заявил, что если когда-нибудь решит «передать эстафету» другому актеру, который сыграет Рэмбо, им станет Райан Гослинг. Об этом звезда рассказал на телепередаче «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном».
«Я бы сказал “да”, но не знаю, скажет ли кто-нибудь: “Эй, он слишком красив, чтобы быть Рэмбо!”», — пошутил Сталлоне.
Фэллон продемонстрировал в эфире две фотографии. Сначала он поставил на свой стол снимок Гослинга в его белом пальто Кена, затем поместил рядом более старую фотографию Сталлоне в его собственной белой шубе.
«Раньше я носил пальто Кена», — прокомментировал Сталлоне.
Затем звезда боевиков рассказал, что после личного знакомства с Гослингом понял, что они полные противоположности. Однако, по его словам, сам Гослинг признался, что даже ходил в школу в костюме Рэмбо.
«Это интересно. Если я когда-нибудь передам эстафету, то ему, так как он любит этого персонажа», — заявил Сталлоне.
Первая часть франшизы с подзаголовком «Первая кровь» вышла в 1982 году и сделала бесстрашного ветерана Вьетнамской войны очень популярным персонажем. После этого Сталлоне еще четыре раза появлялся на больших экранах в образе Рэмбо, вплоть до картины 2019-го года «Рэмбо: Последняя кровь», в котором его персонаж отправляется в Мексику, чтобы спасти свою приемную племянницу. После этого культовая звезда боевиков заявил, что наконец-то готов отказаться от персонажа Рэмбо.
«Он уже многое сделал, но если снять еще один фильм… с чем я буду бороться в нем? С артритом?» — высказался актер Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2023 года.
Режиссер «Барби» Грета Гервиг также осенью 2023 года рассказала, что «искусственная норка Кена взята из потрясающих нарядов Сильвестра Сталлоне». «Барби» вышел в прокат 21 июля 2023 года и установил несколько рекордов. Так, он стал самым кассовым мировым релизом в истории Warner Bros. До этого им была картина «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», удерживавшая лидерство с 2011 года.