Сталлоне заявил о готовности передать роль Рэмбо только звезде «Барби»

Первая часть франшизы с подзаголовком «Первая кровь» вышла в 1982 году и сделала бесстрашного ветерана Вьетнамской войны очень популярным персонажем. После этого Сталлоне еще четыре раза появлялся на больших экранах в образе Рэмбо, вплоть до картины 2019-го года «Рэмбо: Последняя кровь», в котором его персонаж отправляется в Мексику, чтобы спасти свою приемную племянницу. После этого культовая звезда боевиков заявил, что наконец-то готов отказаться от персонажа Рэмбо.