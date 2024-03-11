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Стали известны победители «Оскара»-2024

Лучшей актрисой стала Эмма Стоун, а лучшим актером — Киллиан Мерфи.
Источник: Reuters

Лучшей актрисой стала Эмма Стоун, а лучшим актером — Киллиан Мерфи.

Только что закончилась 96-я премия Американской киноакадемии. На сцене театра «Долби» выступили Билли Айлиш и индейцы Осейджи — главные герои фильма «Убийцы Цветочной Луны».

Сенсаций не случилось. Главным фаворитом стал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — у него было целых 13 номинаций. Больше за всю историю «Оскара» было только у фильмов «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» — по 14 номинаций.

Четыре «Оскара» забрал фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» о коллеге Булгаковского профессора Преображенского, ставящем опыты над животными и людьми. Уэс Андерсон, наконец, получил свой первый «Оскар» за короткометражку. А Билли Айлиш в свои 22 года взяла вторую статуэтку за лучшую песню.

«Мальчик и птица» обошел «Человека-паука». Это всего лишь второй фильм Хаяо Миядзаки, который получил статуэтку. Первый «Оскар» был за фильм «Унесенные призраками».

Лучшим международным фильмом стала картина про жизнь коменданта концентрационного лагеря Освенцим. А лучшим документальным — фильм украинского режиссера Мстистлава Чернова про Мариуполь.

Лучшим художественным фильмом назван «Оппенгеймер». Он обошел фильмы: «Анатомия падения», «Убийцы цветочной луны», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво», «Барби», «Оставленные», «Маэстро» и «Прошлые жизни».

Итоги «Оскара» — 2024

  • Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво» (Корда Джефферсона).
  • Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения» (Жюстин Трие).
  • Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» (Хаяо Миядзаки).
  • Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).
  • Лучший грим и прически, лучшая работа художника-постановщика и лучшие костюмы — «Бедные-несчастные» (Йоргос Лантимос).
  • Лучший международный фильм — «Зона интересов» (Великобритания).
  • Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»).
  • Лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один».
  • Лучший монтаж — «Оппенгеймер».
  • Лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе».
  • Лучшая операторская работа — «Оппенгеймер».
  • Лучший короткометражный игровой фильм — «Чудесная история Генри Шугара».
  • Лучший звук — «Зона интересов».
  • Лучший оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер».
  • Лучшая песня — What Was I Made For? («Барби»).
  • Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).
  • Кристофер Нолан — «Лучший режиссер».
  • Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).
    Лучший фильм — «Оппенгеймер».