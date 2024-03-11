Стали известны победители «Оскара»-2024

Лучшей актрисой стала Эмма Стоун, а лучшим актером — Киллиан Мерфи.
Только что закончилась 96-я премия Американской киноакадемии. На сцене театра «Долби» выступили Билли Айлиш и индейцы Осейджи — главные герои фильма «Убийцы Цветочной Луны».
Сенсаций не случилось. Главным фаворитом стал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — у него было целых 13 номинаций. Больше за всю историю «Оскара» было только у фильмов «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» — по 14 номинаций.
Четыре «Оскара» забрал фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» о коллеге Булгаковского профессора Преображенского, ставящем опыты над животными и людьми. Уэс Андерсон, наконец, получил свой первый «Оскар» за короткометражку. А Билли Айлиш в свои 22 года взяла вторую статуэтку за лучшую песню.
«Мальчик и птица» обошел «Человека-паука». Это всего лишь второй фильм Хаяо Миядзаки, который получил статуэтку. Первый «Оскар» был за фильм «Унесенные призраками».
Лучшим международным фильмом стала картина про жизнь коменданта концентрационного лагеря Освенцим. А лучшим документальным — фильм украинского режиссера Мстистлава Чернова про Мариуполь.
Лучшим художественным фильмом назван «Оппенгеймер». Он обошел фильмы: «Анатомия падения», «Убийцы цветочной луны», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво», «Барби», «Оставленные», «Маэстро» и «Прошлые жизни».
Итоги «Оскара» — 2024
- Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво» (Корда Джефферсона).
- Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения» (Жюстин Трие).
- Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» (Хаяо Миядзаки).
- Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).
- Лучший грим и прически, лучшая работа художника-постановщика и лучшие костюмы — «Бедные-несчастные» (Йоргос Лантимос).
- Лучший международный фильм — «Зона интересов» (Великобритания).
- Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»).
- Лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один».
- Лучший монтаж — «Оппенгеймер».
- Лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе».
- Лучшая операторская работа — «Оппенгеймер».
- Лучший короткометражный игровой фильм — «Чудесная история Генри Шугара».
- Лучший звук — «Зона интересов».
- Лучший оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер».
- Лучшая песня — What Was I Made For? («Барби»).
- Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).
- Кристофер Нолан — «Лучший режиссер».
- Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).
Лучший фильм — «Оппенгеймер».