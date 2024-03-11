Стали известны победители «Оскара»-2024

Сенсаций не случилось. Главным фаворитом стал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — у него было целых 13 номинаций. Больше за всю историю «Оскара» было только у фильмов «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» — по 14 номинаций.