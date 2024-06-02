Стали известны победители международного кинофестиваля в Чите

Читинский режиссер Сергей Шемякин одержал победу сразу в двух номинациях: за короткометражный игровой фильм и за лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкальском крае. Шемякин рассказал, что ему пришлось брать кредит в банке ради съемок ленты.