Стала известна причина возникновения шума в ушах

Многие люди с ухудшением слуха жалуются на жужжание, гудение, звон или даже рев в ушах. По одной из гипотез, эти симптомы, известные как тиннитус, возникают в результате неадаптивной пластичности мозга: он пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей активности, в результате чего возникают фантомные звуки. Эта идея оспаривалась, поскольку у некоторых людей, страдающих тиннитусом, тесты на слух не выявляют отклонений. Однако открытие 2009 года вернуло к жизни эту гипотезу, поскольку было доказано, что пациенты с нормальными показателями слуха могут иметь значительную потерю слухового нерва.

В новой работе ученые оценили работу слухового нерва и ствола мозга и обнаружили, что хронический шум в ушах связан не только с потерей волокон слухового нерва, но и с гиперактивностью ствола мозга. Эта работа подтверждает идею о том, что шум в ушах может быть вызван потерей слухового нерва даже у людей с нормальным слухом.

Ученые предполагают, что восстановление слухового нерва с помощью препаратов нейротрофинов может уменьшить шум в ушах.