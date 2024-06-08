Средние радиационные бури 8 июня будут на Земле до конца дня

МОСКВА, 8 июня /ТАСС/. Малые и средние радиационные бури на Земле, после мощных вспышек и выбросов на Солнце, продолжатся в течение субботы 8 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«Малые, уровня S1 (по шкале NOAA), радиационные солнечные бури на Земле, наблюдались начиная с трех ночи UTC 8 июня, а умеренные, уровня S2, бури наблюдались начиная с 5 утра UTC субботы после вспышки M9.7 произошедшей ночью 8 июня. Ожидается, что малые и умеренные штормы (S1-S2) сохранятся до конца дня 08 июня по Гринвичу», — сообщили в институте.
Ранее сообщалось, что согласно данным центра мониторинга космической погоды ИПГ, за последние 24 часа степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень опасности от потоков протонов после вспышки на Солнце, а также влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли были умеренными.
7 июня ученые зафиксировали умеренную, уровня G2, магнитную бурю на Земле после прошедших ранее выбросов на Солнце.
Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.
После серии сильнейших вспышек на Солнце в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.