Среднего рост: две трети российских школьников отказались от высшего образования

Популярность системы среднего профессионального обучения (СПО) постоянно растет: в 2023 году число студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 млн, а более 60% учеников 9-х классов желают продолжить обучение в колледжах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Между тем вузы испытывают нехватку абитуриентов уже сейчас, и в будущем, считают эксперты, доля людей с высшим образованием в стране может сократиться. Подробности — в материале «Известий».

На кого учат в СПО

Статистику, касающуюся обучения в системе СПО, Татьяна Голикова привела в поздравлении с Днем среднего профессионального образования, который отмечается 2 октября.

«Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования среди молодежи, — говорится в ее обращении. — В 2023 году количество студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 млн. Более 60% учащихся 9-х классов выбирают обучение в колледжах».

Татьяна Голикова также отметила высокую востребованность выпускников СПО на рынке труда — занятость после колледжей составляет более 80%.

По ее словам, сейчас в системе среднего профессионального образования более 3,5 тыс. колледжей и более 3,7 млн студентов. СПО можно получить по 500 профессиям и специальностям в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, социальной сфере, сфере искусства и в информационных технологиях. В колледжах работает почти 200 тыс. педагогов.

Доцент, заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина замечает, что наиболее востребованы сейчас электротехническое направление, машиностроение и роботизация, информационные технологии и программирование, медицина и здравоохранение, туризм и сервис. Но перечень этот будет меняться в зависимости от того, «будет ли меняться экономическая ситуация и в какую сторону будет направлен вектор технического прогресса».

В Минпросвещения сообщили «Известиям», что с 2022 года утверждены новые перечни профессий и специальностей СПО, в которые добавлены 12 новых востребованных профессий и специальностей: Интеллектуальные интегрированные системы, Квантовые коммуникации, Организация воздушных перевозок и авиационных работ, Кино- и делопроизводство и т. д. А многие специальности претерпели изменения с учетом требований рынка труда. — До конца 2024 года планируется разработать программы по еще 11 новым профессиям и специальностям, — отметили в министерстве. — По ним уже готовятся проекты образовательных стандартов, в том числе программы по промышленному дизайну, синтезу алмазов, разработке видеоигр, а также в сфере искусственного интеллекта и других современных направлений.

На перспективу пяти лет самыми востребованными будут являться профессии для отраслей промышленности, которые президент озвучил в послании Федеральному Собранию: электронная промышленность, индустрия робототехники, машиностроение, металлургия, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, атомная отрасль, добавили в Минпросвещения.

Востребованностью на рынке также пользуются педагоги, средний медицинский персонал и технические специалисты, в особенности в сфере горного дела и химических технологий.

В Московском городском открытом колледже рассказали «Известиям», что самыми популярными специальностями у выпускников 9-х классов в этом году стали программирование (22% выбрали специальности этого профиля) и педагогика (тоже 22%). Также в два раза увеличился спрос на обучение управлению беспилотниками (5% абитуриентов). Юриспруденцию предпочли 8% девятиклассников, а «Туризм и гостеприимство» — 5% абитуриентов.

В обращении Голиковой говорится, что к 2028 году система профессионального образования «обеспечит выход на производство более 1 млн специалистов приоритетных отраслей в соответствии с поручением президента России».

Непопулярный путь

А вот вузы в последнее время вынуждены бороться за абитуриентов, особенно в регионах, о чем неоднократно заявляли эксперты.

Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин отмечает, что доля девятиклассников, которые идут после основной школы в 10-й класс, в разных регионах различна: в Москве она не более 40%, в некоторых субъектах — более 65%, но в целом этот процент снижается, хотя в 1990-е среднее общее образование получало до 75% школьников. Россия постепенно приближается к общемировой практике, когда высшее образование — уже не семейная традиция, а осознанная необходимость, связанная с трудовой деятельностью, говорит эксперт.

— Не думаю, что высшее образование станет совсем непопулярным, но и роста его охвата тоже ждать не стоит, — сказал он «Известиям». — Всё больше специалистов находят работу исходя из наличия у них необходимых практических навыков и компетенций, а не диплома. И всё больше работодателей обращают на это внимание, особенно в IT-сфере. Я думаю, мы постепенно придем к балансу 30/70, где 30% россиян будут иметь высшее образование, а 70% — СПО и рабочие профессии.

Руководитель направления «Академическое образование» в Skillbox Надежда Галкина замечает, что в принципе аудитория, которая стремится получить необходимые профессиональные навыки и скорее выйти на рынок труда, становится моложе.

— Мы видим это и по спросу на программы дополнительного профессионального образования — более 30 тыс. наших пользователей в возрасте от 13 до 18 лет так или иначе этим интересуются, — сказала она «Известиям». — Если раньше восприятие среднего профессионального образования было скорее негативным — как неудачный образовательный трек, — то сейчас с трансформацией подходов к обучению, внедрения практики и работы с реальными кейсами реальных заказчиков этот тезис становится неактуальным для многих специальностей, в том числе для IT и digital.

Директор Московского городского открытого колледжа Ольга Семенова считает, что высшее образование по-прежнему необходимо, и СПО — это именно трамплин для выхода на рынок труда в 18−19 лет.

— Как правило, высокие управленческие должности и продвижение по карьерной лестнице требуют наличия диплома о высшем образовании, — сказала она «Известиям». — Кроме того, существуют специальности, в которые порог входа очень высок: медицина, финансы, юриспруденция. В целом люди с высшим образованием имеют больший потенциал для карьеры и зарабатывают больше.

От СПО к ВО

Россия — один из мировых лидеров по доле населения с третичным, то есть высшим и средним профессиональным, образованием, говорит Борис Илюхин. Но в последние годы, по статистике, в вузы поступает лишь около 50 тыс. россиян, получивших СПО, то есть не более 20% от ежегодного выпуска. Председатель АНО «Межрегиональный центр правового консультирования “Защита поколений”» Наринэ Беглярова считает, что процент может различаться в зависимости от региона, специальности и других факторов, но доля может быть выше именно в странах «с высокоразвитой системой СПО», говорит она.

Ольга Семенова указывает со ссылкой на оценку Минпросвещения, что только чуть больше 10% выпускников колледжей дополнительно получают затем высшее образование. Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев ссылается на данные Росстата, по которым эта доля составляет порядка 20%.

— Но этот показатель снижается — в 2019 году он был на уровне 30%, — сказал Фатеев «Известиям». — Выпускники СПО стремились к дальнейшему развитию и повышению своей квалификации, в то время как сейчас молодое поколение предпочитает не терять время на теорию, а получать непосредственно практический опыт, параллельно совмещая работу с личными делами или дальнейшим самообразованием.

Он полагает, что доля в 30−35% продолжающих обучение в системе высшего образования была бы нормальным уровнем, который может позволить наращивать количество высококвалифицированных специалистов, необходимых предприятиям.

Преподаватель математики Илья Козлов говорит, что сразу после колледжей, по его наблюдениям, в вузы идет от 15 до 25% учащихся — и преимущественно это девушки. Мужчины же задумываются о высшем образовании позже, ближе к 30 годам.

— Это происходит уже после получения ими СПО и некоторого опыта работы, когда появляется перспектива карьерного роста, — рассказал он «Известиям». — Может либо не хватать знаний, либо требования к сотруднику на высших управляющих должностях содержат обязательное наличие высшего образования. Высшее образование всё же необходимо, но опять-таки не во всех сферах и не всегда на начальном этапе.

Максим Фатеев отмечает, что, согласно данным Росстата, в вузах около 13% студентов старше 30 лет, еще около 2% — старше 40 лет. А Ольга Семенова приводит данные платформы GeekBrains и VK, согласно которым в прошлом году высшее образование получили 22% россиян в возрасте от 25 до 55 лет, а еще 13% планировали поступить в вуз в ближайшее время.

— Главной мотивацией по результатам исследования стало желание сменить профессию и увеличить доход, — сказала она. — Данных о том, какой процент из этих людей уже имеет среднее специальное образование, нет. Но если говорить о нашей практике, то в Открытом колледже есть студенты старше 30 лет, которые получают новую специальность, — 7−9% от общего числа. Как правило, они обучаются на заочном отделении.