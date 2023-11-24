Сразу и не распознать. Эндокринолог перечислила сигналы «скрытого» диабета
Диабет — патология, которая страшит многих. Ведь известно, что он существенно ухудшает качество жизни. А врачи еще и говорят о том, что болезнь бывает скрытой.
Диабет — патология, которая страшит многих. Ведь известно, что он существенно ухудшает качество жизни. А врачи еще и говорят о том, что болезнь бывает скрытой.
Сахарный диабет — одна из довольно распространенных патологий. Она опасна тем, что разрушает сосуды и негативно сказывается на организме человека в целом, становясь серьезным фактором риска для развития многих заболеваний. Врачи же отмечают, что есть и еще одна опасность такой патологии — диабет бывает скрытым, когда уровень глюкозы в крови в норме, но при этом болезнь присутствует. Как же распознать «скрытый» диабет, aif.ru рассказала врач-эндокринолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Марина Максимова.
Как правило, для определения диабета сдают анализ крови, в котором измеряют уровень глюкозы крови. Выполняют исследование натощак. Но при скрытом диабете бывает так, что уровень глюкозы находится на пике ночью или после еды, чего, естественно, в анализе натощак не увидеть. При этом человек еще и чувствует себя здоровым, не испытывая каких-то отклонений. В этом как раз главная опасность такого вида заболевания. Важно понимать, что «скрытый», он же латентный сахарный диабет является наиболее распространенной формой в мире.
«Скрытый» диабет чреват целым рядом проблем со здоровьем. Ведь сахар точно так же, как и при явном диабете, разрушает сосуды. В результате люди рискуют столкнуться с:
Чтобы этого не допустить, важно вовремя постараться распознать проблему.
Если глюкоза крови не показывает отклонений, надо смотреть на сопутствующие признаки. В их числе:
Если такие симптомы проявляются или даже сохраняются на постоянной основе, надо обязательно пройти консультацию у эндокринолога.
Кроме того, для правильной оценки риска «скрытого» диабета стоит учитывать и факторы риска, которые могут приводить к развитию диабета. В их числе:
Чтобы не допустить развития диабета, надо заняться профилактикой. Так, требуется контроль массы тела, чтобы не развилось ожирение, обязательно надо ограничить потребление жирных продуктов питания, выпечки и сладкого. Также стоит добавить в свою жизнь активность: любые физические нагрузки, даже простые прогулки или подъем по лестнице — это уже хорошо. Ну и, конечно же, не стоит пренебрегать диспансеризацией и консультацией специалиста при необходимости.