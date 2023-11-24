02:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Сразу и не распознать. Эндокринолог перечислила сигналы «скрытого» диабета

Диабет — патология, которая страшит многих. Ведь известно, что он существенно ухудшает качество жизни. А врачи еще и говорят о том, что болезнь бывает скрытой.

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Источник: Freepik

Сахарный диабет — одна из довольно распространенных патологий. Она опасна тем, что разрушает сосуды и негативно сказывается на организме человека в целом, становясь серьезным фактором риска для развития многих заболеваний. Врачи же отмечают, что есть и еще одна опасность такой патологии — диабет бывает скрытым, когда уровень глюкозы в крови в норме, но при этом болезнь присутствует. Как же распознать «скрытый» диабет, aif.ru рассказала врач-эндокринолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Марина Максимова.

Как правило, для определения диабета сдают анализ крови, в котором измеряют уровень глюкозы крови. Выполняют исследование натощак. Но при скрытом диабете бывает так, что уровень глюкозы находится на пике ночью или после еды, чего, естественно, в анализе натощак не увидеть. При этом человек еще и чувствует себя здоровым, не испытывая каких-то отклонений. В этом как раз главная опасность такого вида заболевания. Важно понимать, что «скрытый», он же латентный сахарный диабет является наиболее распространенной формой в мире.

В чем опасность?

«Скрытый» диабет чреват целым рядом проблем со здоровьем. Ведь сахар точно так же, как и при явном диабете, разрушает сосуды. В результате люди рискуют столкнуться с:

  • инсультом или инфарктом;
  • проблемами с сосудами в ногах;
  • ухудшением зрения из-за разрушительных процессов в сетчатке и капиллярах глаза;
  • снижением защитных сил организма;
  • сложностями с заживлением ран.

Чтобы этого не допустить, важно вовремя постараться распознать проблему.

Какие симптомы могут указать на «скрытый» диабет?

Если глюкоза крови не показывает отклонений, надо смотреть на сопутствующие признаки. В их числе:

  • активный аппетит, нередко чрезмерный;
  • изменение массы тела, причем может быть как в сторону набора, так и похудения;
  • развитие кровоточивости десен и различных проблем с зубами, которых ранее не отмечалось;
  • ощущение жажды и сухости, когда хочется пить и пить, а объем потребленной жидкости за сутки превышает 3 литра;
  • изменения на коже — появляются шелушение и зуд, а также могут присутствовать нехарактерные высыпания;
  • раны начинают заживать медленнее, что чревато риском постоянных инфекций;
  • постоянное ощущение слабости — оно может возникать даже при отсутствии каких-то особых физнагрузок;
  • учащение мочеиспускания;
  • снижение чувствительности кожи — это связано с тем, что поражаются диабетом мелкие сосуды.

Если такие симптомы проявляются или даже сохраняются на постоянной основе, надо обязательно пройти консультацию у эндокринолога.

Факторы риска

Кроме того, для правильной оценки риска «скрытого» диабета стоит учитывать и факторы риска, которые могут приводить к развитию диабета. В их числе:

  • наследственность;
  • неправильный образ жизни, когда не хватает физической активности, подобран неверный и несбалансированный рацион;
  • возрастной фактор;
  • прием различных лекарств, которые приводят к ухудшению обмена углеводов, например гормоны или антидепрессанты;
  • беременность — это связано с сильным гормональным изменением;
  • вирусные патологии, которые могут воздействовать на клетки поджелудочной железы;
  • заболевания поджелудочной железы.

Чтобы не допустить развития диабета, надо заняться профилактикой. Так, требуется контроль массы тела, чтобы не развилось ожирение, обязательно надо ограничить потребление жирных продуктов питания, выпечки и сладкого. Также стоит добавить в свою жизнь активность: любые физические нагрузки, даже простые прогулки или подъем по лестнице — это уже хорошо. Ну и, конечно же, не стоит пренебрегать диспансеризацией и консультацией специалиста при необходимости.

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