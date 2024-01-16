Спутник «Арктика-М» № 2 прислал первый снимок Земли: обеспечен круглосуточный обзор Севера

Первый снимок Земли прислал гидрометеорологический космический аппарат «Арктика-М» № 2. С ним Россия обеспечила себе круглосуточный обзор северных территорий.

Космический аппарат, разработанный в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в ГК «Роскосмос»), был запущен с космодрома Байконур 16 декабря 2023. Он стал вторым спутником высокоэллиптической арктической группировки (первый «Арктика-М» был выведен на целевую орбиту в феврале 2021 года).

Одним из самых важных устройств, установленных на спутниках серии «Арктика-М», являются многозональные сканирующие устройства гидрометеорологического обеспечения. Именно они и ведут непрерывную съемку поверхности Земли с периодичностью от 15 до 30 минут в десяти спектральных диапазонах, семь из которых — инфракрасные. Пространственное разрешение снимков составляет от 1 до 4 км, а точность измерения температуры подстилающей поверхности планеты достигает 0,1−0,2 градуса Цельсия.

Спутники находятся на рабочей высокоэллиптической орбите «Молния» с наклонением к экватору 63,3 градуса. Высотой апогея второй «Арктики-М» — приблизительно 38 900 км, а перигея — 1 400 км.

Два космических аппарата «Арктика-М» будут попеременно сменять друг друга на рабочих участках орбит и обеспечивать непрерывный круглосуточный обзор северной территории России. Кроме того в задачи их операторов входит получение гелиогеофизической информации, ретрансляция информации с наземных платформ сбора метеорологических данных, а также передача службам спасения сигналов о местоположении терпящих бедствие судов и самолетов в интересах международной поисково-спасательной системы КОСПАС-SARSAT.

Как сообщал ранее Роскосмос, до 2031 года в космос будут выведены еще четыре арктических спутника.

По словам главного конструктора направления в РКС Юрия Гектина, получаемые со спутников данные используются различными подразделениями Росгидромета и другими ведомствами для повышения достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозов погоды, они помогают отслеживать чрезвычайные ситуации, проводить экологический контроль окружающей среды, дают ученым большой объем новых данных для изучения климата.