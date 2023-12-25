Спрос на загрантуры в новогодние каникулы вырос

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259330&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, рост продаж в популярных направлениях составил 15−30% в зависимости от страны. В топ-5 входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка.

Также наблюдается значительный рост числа бизнес-поездок и MICE-туризма.

Сергей Агафонов из РСТ отметил, что спрос на новогодний отдых за рубежом стабилен и вырос на 30%. Оправдались ожидания по Таиланду, Турции и ОАЭ. Хуже прогнозов ситуация с Египтом — туроператоры вынуждены снижать цены.