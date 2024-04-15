Спинные муки. Врач назвала неожиданные причины болей в пояснице

Дискомфорт в поясничной области испытывает на себе практически каждый человек старше 30 лет. Болевой синдром может быть следствием различных заболеваний нервной системы или патологии внутренних органов, определить наличие которых может только квалифицированный медик. Что же все-таки может провоцировать боли в пояснице, aif.ru рассказала врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к.м.н. Светлана Кузнецова.
Чаще всего причинами возникновения неприятных ощущений в пояснице являются:
1. врождённые аномалии;
2. дегенеративно-дистрофические изменения (кифоз, сколиоз, лордоз или синдром плоской спины),
3. травмы (ушиб позвоночного столба, компрессионный перелом, подвывих позвонков);
4. нарушение кровообращения в спинном мозге;
5. вторичное поражение невральных стволов и корешков на фоне патологического процесса или инфекций (остеомиелит, эпидуральный абсцесс, локальное воспаление).
Боль в поясничной области может иметь острый или затяжной характер, иррадировать (отдавать) в ногу, в область тазобедренного сустава, ягодичную или паховую область, носить односторонний или двусторонний характер.
При возникновении любых неприятных ощущений необходимо обратится за помощью к врачу-терапевту. На основании жалоб специалист проведет физический осмотр места локализации болевого очага, после чего выдаст направление на дальнейшее обследование к неврологу, хирургу, урологу или гинекологу.
Как справляться?
Лечение недуга может включать прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов, сеансы физиотерапии, выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного корсета спины. Массаж и мануальная терапия помогут улучшить кровообращение и снять мышечные блоки, а в крайних случаях возможно хирургическое вмешательство.
Категорически не рекомендуется заниматься самолечением, используя согревающие мази и принимая лекарственные препараты без назначения врача, — это может привести к осложнениям состояния здоровья.