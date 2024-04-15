Спинные муки. Врач назвала неожиданные причины болей в пояснице

Дискомфорт в поясничной области испытывает на себе практически каждый человек старше 30 лет. Болевой синдром может быть следствием различных заболеваний нервной системы или патологии внутренних органов, определить наличие которых может только квалифицированный медик. Что же все-таки может провоцировать боли в пояснице, aif.ru рассказала врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к.м.н. Светлана Кузнецова.