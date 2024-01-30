Специалисты развенчали популярные мифы о браке

Хотя глубокое чувство между супругами облегчает многие невзгоды, оно не гарантирует счастья. Представление об идеальной жизни двоих людей, движимой любовью, может отличаться от того, что складывается в реальности. Не менее важны доверие, желание достичь компромисса, открытое общение и общие ценности. Но даже это не дает гарантии, что брак сложится. Вступление в брак не гарантирует вам сказочный финал в духе «жили долго и счастливо».