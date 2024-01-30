Специалисты развенчали популярные мифы о браке

У каждой пары есть определенные ожидания от брака, в частности — основанные на всеобщих убеждениях о семейной жизни. Но так ли стоит им доверять? Портал «ИноСМИ» со ссылкой на издания Onet, Indiatimes и Ohme поделился мнениями специалистов, какие «брачные» мифы существуют на протяжении столетий и продолжают разочаровывать супругов.
Любовь побеждает все
Хотя глубокое чувство между супругами облегчает многие невзгоды, оно не гарантирует счастья. Представление об идеальной жизни двоих людей, движимой любовью, может отличаться от того, что складывается в реальности. Не менее важны доверие, желание достичь компромисса, открытое общение и общие ценности. Но даже это не дает гарантии, что брак сложится. Вступление в брак не гарантирует вам сказочный финал в духе «жили долго и счастливо».
Женятся только родственные души
Секрет многих браков заключается не в идеальной совместимости, а в совместном созревании, построении жизни и отношений. Убеждение о родстве душ может вызвать нереалистичные ожидания и в итоге привести к разочарованию.
Брак означает потерю свободы
Некоторые считают, что семейные отношения заставляют отказаться от прежней жизни, страсти, независимости или привычек. На самом деле все зависит от того, какие правила и границы партнеры устанавливают в своих отношениях. После заключения брака супруги не становятся собственностью друг друга — это все еще отдельные личности, ведущие совместный проект под названием «брак».
Счастливые пары не ссорятся
Разногласия, которые ведут к дискуссии и поиску компромиссов, возникают даже у счастливых пар. Таких ситуаций не избежать, поскольку брак складывается из двух отдельных, отличающихся друг от друга индивидов. Кроме того, следует помнить, что ссоры также имеют положительную сторону — они помогают раскрыть и решить общую проблему.
Распределение ролей и обязанностей — гарантия равенства
Здесь секрет в выработке баланса. У супругов могут быть разные режимы работы, хобби и другие виды деятельности, поэтому стоит разумно разделить домашние заботы, чтобы каждый мог вносить свою лепту и не чувствовать себя обделенным или униженным. Хлопоты невозможно разделить поровну, и стоит всегда поддерживать друг друга.
Брак — это лекарство от одиночества
Даже после свадьбы можно чувствовать себя одиноким, особенно, если партнер перестает участвовать в совместной деятельности. Желание не быть одному — не лучшая причина для заключения брака.
Дети спасают брак
Часто этот миф дает обратный эффект. Дети требуют все внимание взрослых, которые те могли бы потратить на терапию, разрешение своих проблем или совместные занятия. Из-за этого супруги уделяют друг другу меньше времени и постепенно отдаляются.
Недавно ученые обнаружили, что зачастую люди предпочитают оставаться одинокими из-за негативного опыта романтических отношений в прошлом.
Олеся Маевская