Специалисты назвали главные мифы о сне

Правильное функционирование человеческого тела невозможно без определенных условий. Например, без достаточного количества сна. Но действительно ли норма сна у всех одинаковая? И правда ли, что существует «универсальный рецепт» для засыпания? Редакция портала Onet собрала топ самых распространенных мифов о сне, о которых нужно знать, чтобы не навредить своему здоровью.

1. Восемь часов сна в сутки обязательны

По подсчетам специалистов, в среднем человеку нужно спать около семи с половиной часов в день. Однако следует помнить, что это очень индивидуальный показатель. Лучший способ узнать, сколько часов сна действительно нужно, — выяснить это методом проб и ошибок. Однако абсолютно точно не рекомендуется спать менее шести часов.

2. Час дневного сна — лучшее средство от недосыпа

Если вы являетесь сторонником дневного сна, час — наихудший вариант, поскольку спустя 60 минут после засыпания человек впадает в глубокую фазу сна. Это значит, что пробуждение дастся непросто, а отдых не даст желаемого эффекта. Оптимальная продолжительность сна — 90 или 20 минут.

3. Полнолуние нарушает сон

В этом мифе есть доля правды. Исследования показали, что в полнолуние люди обычно спят меньше. Ученые говорят, что это особенность человеческого организма, который естественным образом синхронизируется с геофизическими ритмами Луны. Но в долгосрочной перспективе это природное явление не влияет ни на сон, ни на организм.

4. Телевизор мешает сну

Телевизор не является лучшим снотворным, но нельзя отрицать, что 30-минутный телесеанс (особенно просмотр программ с комедийным сюжетом) позволяет расслабиться и успокоиться. Специалисты рекомендуют включить таймер на 30 минут, чтобы гаджет выключился самостоятельно. Однако если для засыпания вам нужно больше получаса, от просмотра контента на ночь стоит и вовсе отказаться.

5. Алкоголь помогает быстро заснуть

Хотя алкоголь может ускорить засыпание, он значительно снижает качество ночного отдыха, нарушая ритм сна. Это приводит к тому, что на следующий день мы можем проснуться не только с симптомами похмелья, но и недостаточно отдохнувшими.

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