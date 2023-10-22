Специалист рассказала, как проводится аттестация ребёнка на домашнем обучении

Основной причиной перехода на домашнее обучение, как правило, является возможность удовлетворить особенные потребности ребёнка, подчеркнула Евсеева.

«Например, если ученик тяжело воспринимает информацию и не успевает за темпом в классе, для него будет лучше обучаться индивидуально по школьной программе для того, чтобы успевать в собственном темпе и усваивать всю необходимую информацию. Как будет выглядеть образовательный процесс в домашних условиях — это ответственность родителей. В законе такие требования не прописаны. Самым главным условием является то, что ребёнок должен сдавать промежуточные и итоговые аттестации», — пояснила эксперт.

Осуществить переход на домашнее обучение можно в любое время — как до начала учебного года, так и в течение этого периода, предупредила Евсеева.

«Если родитель решил забрать своего ребёнка и перевести его на семейное обучение, то ему стоит отправиться в местный орган муниципального самоуправления в отдел образования. Адрес учреждения, как правило, указан на “Госуслугах”. Школы подведомственны этому местному органу самоуправления. И поэтому, если с руководством школы есть конфликт или недопонимание, то учебное заведение не может отказать родителю в переводе на семейное обучение, в законе нет препятствий для реализации такого права», — пояснила специалист.

При этом отсутствие заявления может быть основанием для того, чтобы привлечь родителей к административной ответственности, поскольку в таком случае ребёнок просто пропускает учебные дни, объяснила она.

«В случае если у ребёнка есть медицинские показания для домашнего обучения, то семья имеет право претендовать на то, что учитель будет приходить на дом или даже в больницу», — рассказала эксперт.

Кроме того, она объяснила, что ребёнок, находящийся на домашнем обучении, будет проходить промежуточные (контрольные работы) и итоговые аттестации (ОГЭ/ЕГЭ) экстерном.

«Сами аттестации могут проводиться в образовательных организациях, у которых есть соответствующая лицензия на проведение аттестаций. Образовательную организацию выбирают родители, и она может быть выбрана как на весь период обучения, так и на определённый период, или же вообще только для проведения одной конкретной аттестации. Оценки за промежуточные аттестации являются допуском до государственной аттестации. Эти же оценки будут записаны в аттестате о среднем образовании», — заключила собеседница RT.

Ранее Евсеева рассказала в беседе с RT, как правильно организовать подготовку к ЕГЭ.