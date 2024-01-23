Специалист признал, что ИИ отнимет рабочие места у людей

В настоящее время искусственный интеллект развивается слишком быстро. Сейчас он может поставить человеку диагноз, придумать историю, написать научную или творческую работу.

В прошлой году много крупных компаний объявили о массовых сокращениях штата в связи с активным введением нейросетей в рабочие сферы. Британский исследователь искусственного интеллекта и предприниматель из DeepMind Мустафа Сулейман в интервью CNBC поделился своими мыслями о том, сможет ли ИИ полностью заменить людей в компаниях.

По его мнению, искусственный интеллект является одной из самых невероятных технологий в жизни человека. Он позволяет сокращать время рабочих процессов, делая их более эффективными. Новые инструменты ИИ стали более креативными и чуткими, у них появилась способность «размышлять» как люди.

В долгосрочной перспективе (на протяжении многих десятилетий) человечеству придется подумать о том, как будут интегрированы инструменты ИИ. Конечно, в ближайшее время они сделают людей умнее и продуктивнее, однако могут полностью заменить их на рабочих местах.

Другие специалисты отметили, что для компаний выгода от технологий ИИ очевидна. Так, искусственному интеллекту не требуется декретный или какой-либо другой отпуск, он не заболеет, не устроит забастовку и будет всегда доволен условиями труда. Поэтому работа не будет простаивать, что тоже повысит эффективность.

Ранее в искусственном интеллекте увидели угрозу мировой экономике.

Анна Морозова