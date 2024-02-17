Специалист объяснила, как определить сексуальный темперамент женщины по манере есть

Вопросы интимной жизни волнуют многие пары, а еще родителей, у которых подрастают дети и начинают интересоваться «этим». Но не всегда люди могут найти ответы на свои вопросы. К сексологу подавляющее большинство обращаться стесняется, остаются друзья и сомнительная информация в Сети. Так партнеры и расстаются, не узнав, как можно было бы решить проблему, которая возникла в их сексуальных отношениях. В «МК» прошел прямой эфир с врачом-психотерапевтом, врачом-сексологом Еленой Малаховой, в ходе которого она затронула очень многие аспекты сексуальной жизни. Для многих, даже вполне зрелых людей ее слова будут открытием.
Для начала сексолог напомнила, что секс — это не просто физиологическая потребность, а это, в том числе, форма общения двух любящих людей. Для пары — «это мощная точка опора», ведь в процессе сексуального акта мы получаем много эндорфинов — «наркотиков для мозга», и человек замотивирован на получение удовольствия и оргазма. Поэтому очень многие люди хотят совершенствовать эту сторону своей жизни, развивать ее. «Я поддерживаю подход к сексу “восточных практик” — это познание партнера, его тела, его души, и превращение этого процесса в некий акт гедонизма», — добавила врач.
Но не надо забывать, что сексуальная активность у всех людей разная, «ведь в сексологии нормы очень условные, иногда эти границы размыты». Если у человека изначально от природы низкое либидо (сексуальное влечение), то ему не так часто нужен секс, как человеку с нормальной или высокой половой конституцией (тому, у кого сексуальный темперамент гораздо выше). Словом, нужно ориентироваться на свои внутренние ощущения, а не пытаться придерживаться каких-то «общепринятых норм» частоты сексуальных актов — их просто нет, у всех они индивидуальны.
Елена Малахова рассказала, как можно определить по внешнему виду и по тому, как человек ест, его сексуальный темперамент. Если человек хорошо одевается, следит за собой, это как минимум говорит о том, что для него секс значим в его жизни. Если человеку не важно, как он одет, он не соблюдает какие-то нормы гигиены, не ухаживает за лицом, если женщина, например, не красится, то можно предполагать, что секс для таких людей не имеет особого значения. Но, в то же время, существуют различные невербальные сигналы, которые люди подают друг другу, поэтому сексуальность — это все-таки больше не про то, как человек выглядит; люди ориентируются при выборе партнера на свои внутренние ощущения, они замечают, как человек говорит, как двигается, как улыбается. Это и есть флирт, и все эти невербальные послания считываются людьми при поиске себе партнеров.
«Хотите узнать, каким будет партнер в постели, потанцуйте с ним, — посоветовала сексолог. — Если говорить о женщине, то мужчина поймет по танцу, насколько женщина пластична, насколько гибка, насколько она готова идти навстречу партнеру, либо она, наоборот, хочет доминировать в сексе». Далее, люди с хорошим аппетитом, как правило, — это люди с высоким либидо. Понятно, что каким-то мужчинам нравится, чтобы женщина ела аккуратно. Но им надо знать, что признак высокого либидо — это как раз когда женщина может себе позволить иногда не стесняться. Это не означает, что надо есть без соблюдения всяких норм этикета, говорит врач, «но, в общем, не надо стесняться, что человек получает удовольствие от этого».
Елена Малахова назвала самые частые проблемы, с которыми к сексологам обращаются пары. Первая — самая сложная в сексологии — это проблема с либидо. Если говорить о парах, то один партнер не хочет другого. То есть, у меня было влечение, но потом что-то с ним произошло, и либо человек не хочет партнера, но хочет кого-то еще там в фантазиях, либо вообще никого не хочет. Второй запрос — обвинения своего партнера и просьба «вылечить» его: она фригидная, он импотент… На фоне этого у пары начинают случаться большие конфликты, и они приходят в надежде, что доктор будет заниматься коррекцией поведения другого человека. Наибольшего эффекта можно достигнуть, если придут оба.
Как правило, под маской сексологических проблем кроются проблемы личностные: психика и сексуальность неотделимы. При этом либидо, сексуальные фантазии формируются в среде, в которой растет ребенок. «Ключевой фигурой для психики каждого из нас является мать, — говорит Елена Малахова. — И поэтому, к кому бы ни пришел человек — к психологу, к психиатру, к психотерапевту, к сексологу — мы все равно упираемся в то, что нужно работать и разбирать контакт матери и ребенка», то есть, что было в детстве у взрослого пациента.
Касаясь темы полового просвещения детей, сексолог посоветовала родителям начинать его «с самого раннего возраста, для начала прививая детям правила гигиены». А когда приходит время и ребенок начинает задавать вопросы про «это», «не нужно ему рассказывать эти смешные мифы, что его или братика аисты принесли» — лучше говорить с ним на его же языке, но так, как это есть на самом деле. Она также посоветовала в разговоре с детьми в возрасте 2−3 лет уже называть интимные органы своими именами: пенис и вагина, «это анатомический орган, такая же часть тела, как рука и нога». Очень важная тема — с ребенком обязательно нужно говорить про его сексуальную безопасность. «Ребенок должен знать, что есть “хорошие” и “нехорошие” прикосновения, что тебя могут трогать только мама и папа и доктор в присутствии родителей. Ребенок в 9 лет уже должен знать, что возможно сексуальное насилие, и как избежать этих ситуаций».
«А вообще, если ребенок проявляет интерес к этой стороне жизни — это абсолютно нормально, — заметила Малахова. — Не нужно закатывать глаза и говорить, что “тебе рано об этом знать”! Нужно говорить с ним об “этом” на его языке, в зависимости от возраста. Радоваться надо, что ребенок задает такие вопросы — значит, он вам доверяет».
Врач подчеркнула, что дети, которые получили правильное воспитание в семье, сами не захотят смотреть запрещенный контент и не будут проявлять интерес к порно. Но для этого родители должны провести большую работу. Все начинается с того, чтобы здоровая психика и здоровая сексуальность были, прежде всего, у родителей. Важен личный пример — какие отношения у мамы и папы.
Один из наиболее обсуждаемых аспектов сексуальной жизни — фригидность («холодность») женщин. По словам врача, современная сексология не использует термин «фригидность», потому что считается, что он стигматизирует женщину (навешивает на нее ярлык). Это точно так же, как сказать мужчине, что он импотент.
«Вместо этого мы говорим либо “гипоактивное либидо” либо “сниженное либидо”, либо отсутствие либидо, — рассказала она. — Здесь может быть целый комплекс причин. Например, если от природы у человека низкое либидо, слабая половая конституция, то ему много и часто секса не надо, он нормально переживает периоды без секса. Но может быть и такой вариант, как задержанная сексуальность. Например, приходит на прием человек, и мы понимаем, что у него средняя половая конституция, то есть, это когда требуется 2−3 раза в неделю (в период сексуально активного возраста). Но при это мы наблюдаем, что он может месяцами обходиться без секса. И вот тогда речь идет о задержанной сексуальности — когда что-то пошло не так на этапе психосексуального развития человека и он в итоге где-то застрял, где-то “зафиксировался”, и его сексуальность не вышла в зрелую форму. И мы с этим тоже работаем, раскрываем его сексуальность».
А бывает, что ярлык «холодной» женщины на нее навешивает ее партнер. Это, как правило, нарциссического типа мужчина, у которого свои, очень странные представления о женщине, которые как раз могли сформироваться у него в результате, например, систематического просмотра порно. На основе таких фильмов у него сложилось ошибочное убеждение, что и прелюдия женщине не особо нужна, и что она за секунду достигает оргазма. «И тогда мы сталкиваемся с темой заблуждения о сексуальной жизни, и о том, что вообще-то партнер на вас давит». Сексолог посоветовала женщинам «посмотреть, кто с вами рядом», ведь либидо могло быть изначально нормальным и достаточным по уровню, но что-то случилось, что оно снизилось. Существует огромное количество причин, почему может снизиться либидо у женщины, как психогенных, так и физиологических, и сексологи с этим разбираются.
По словам Малаховой, один из ведущих российских сексопатологов приводит цифру неспособных к оргазму женщин — это порядка 6%. Но многие сексологи эту статистику оспаривают и считают, что все-таки дело в том, как происходило формирование психосексуального развития женщины, и что такую ситуацию можно исправить, подарив женщине эти прекрасные ощущения.
И, само собой, больше всего пары интересует следующий вопрос: действительно ли с годами сексуальный интерес друг к другу снижается и его невозможно сохранить на долгие-долгие годы? И является ли нормой угасание сексуального пыла с годами или все-таки стабильный, пусть и не такой частый, как в начале отношений секс является верным признаком, что у пары все хорошо? «В паре может быть влечение друг к другу очень долгое время, и оно не теряется», — заверила сексолог, но при этом уровень влечения все-таки меняется, существуют некие фазы — выше, ниже, выше, ниже. «Но абсолютно точно такие пары есть, где партнеры друг друга хотят долгие годы, — подчеркнула она. — И это нормально, что они могут существовать в моногамных отношениях, не используя никаких дополнительных приемов и приспособлений, например, из секс-шопа, так как им вполне хватает друг друга».