Специалист объяснила, как определить сексуальный темперамент женщины по манере есть

Елена Малахова рассказала, как можно определить по внешнему виду и по тому, как человек ест, его сексуальный темперамент. Если человек хорошо одевается, следит за собой, это как минимум говорит о том, что для него секс значим в его жизни. Если человеку не важно, как он одет, он не соблюдает какие-то нормы гигиены, не ухаживает за лицом, если женщина, например, не красится, то можно предполагать, что секс для таких людей не имеет особого значения. Но, в то же время, существуют различные невербальные сигналы, которые люди подают друг другу, поэтому сексуальность — это все-таки больше не про то, как человек выглядит; люди ориентируются при выборе партнера на свои внутренние ощущения, они замечают, как человек говорит, как двигается, как улыбается. Это и есть флирт, и все эти невербальные послания считываются людьми при поиске себе партнеров.